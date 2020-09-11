ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗА

А) Условия настоящего Соглашения включают публичную оферту Продавца о приобретении предлагаемого Продавцом Товара, адресованную неопределенному кругу лиц.

Б) Размещая на данной странице Сайта условия настоящего Соглашения, Продавец уведомляет Покупателя о своей готовности заключить с Покупателем и обеспечить исполнением на изложенных условиях договор купли-продажи Товара, выбранного Покупателем и определенного в бланке Заказа.

В) Путем нажатия на кнопку: «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ» Покупатель принимает условия настоящего Соглашения и акцептует оферту Продавца о приобретении у Продавца Товара на условиях настоящего Соглашения. Акцепт Покупателем предложения Продавца о приобретении Товара является подтверждением выражения Покупателем безусловного волеизъявления на приобретение у Продавца Товара в соответствии с бланком Заказа на приведенных ниже условиях. Действие настоящего Соглашения об условиях заказа Товара распространяется только и исключительно на те отношения между Покупателем и Продавцом, которые связаны с заказом и последующей куплей-продажей тех товаров, перечень которых определен в бланке Заказа Покупателя.

Г) Договор купли-продажи Товара в соответствии с бланком Заказа на условиях настоящего Соглашения признается заключенным с наступлением наиболее раннего из последующих событий:

*направление Продавцом на адрес электронной почты, указанный Покупателем в бланке Заказа, сообщения с адреса электронной почты: order@imdvor.ru , уведомляющего Покупателя о наличии заказанного Товара на складе Продавца и о подтверждении Продавцом возможности исполнения договора купли-продажи Товара в соответствии с бланком Заказа;

доставка товара Покупателю по адресу, указанному Покупателем в бланке Заказа.

*Договор купли-продажи товара в соответствии с бланком Заказа не является заключенным в случае получения Покупателем на адрес электронной почты, указанный в бланке Заказа, сообщения с адреса электронной почты: order@imdvor.ru , уведомляющего Покупателя об отсутствии в момент оформления Покупателем заказа товара на складе Продавца и (или) о невозможности возможности исполнения Продавцом договора купли-продажи товара в соответствии с бланком Заказа.

Д) Размещенная на Сайте Продавца информация, включая информацию о предлагаемых Продавцом товарах, в отрыве от настоящего Соглашения сама по себе не является публичной офертой и содержит сведения, направленные исключительно на ознакомление Покупателя с:

деятельностью Продавца;

перечнем, характеристиками и ценами на товары, которые могут быть реализованы Продавцом Покупателю при условии наличия соответствующих товаров на складе Продавца в момент оформления Покупателем заказа;

условиях, на которых Продавец готов установить с Покупателем отношения купли-продажи товара, с учетом настоящего Соглашения и безусловным приоритетом действия условий Соглашения перед иными условиями, которые могут быть размещены на Сайте Продавца безотносительно контекста их прочтения и способов толкования.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем Соглашении, если из контекста не следует иное, нижеприведенные термины имеют следующие значения:

«Покупатель» - акцептант по настоящему Соглашению - физическое лицо, предложившее Продавцу вступить в отношения купли-продажи товара на нижеприведенных условиях, приобретающий или использующий товары исключительно для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.

«Продавец» - Общество с ограниченной ответственностью «Императорский монетный двор» (ИНН: 7722777825, юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. 2-я Кабельная, дом 2, стр.19, банковские реквизиты: ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА, 30101810400000000225, 44525225. Расчетный счет: 40702810938120006134)

«Акцепт» - полное и безоговорочное принятие Покупателем условий настоящего Соглашения.

«Сайт» - интернет-сайт imdvor.ru, на котором размещена информация, позволяющая Покупателю ознакомиться с деятельностью Продавца и принять предложение Продавца о заключении договора купли-продажи товара на условиях настоящего Соглашения. Размещенные на Сайте сведения сами по себе не являются публичной офертой и имеют для целей регулирования отношений между Покупателем и Продавцом исключительно информационное значение, если содержанием настоящего Соглашения прямо не предусмотрено иное.

«Товар» - объект купли-продажи по настоящему Соглашению, определенный в Заказе, не изъятый из оборота, с информацией о характеристиках которого Покупатель может ознакомиться на Сайте.

«Заказ» - оформленное Покупателем на сайте Продавца волеизъявление о приобретении и доставке Товаров на условиях настоящего Соглашения, предоставленное Продавцу посредством сети Интернет (электронная форма, размещенная на Сайте) и/или оформленное Покупателем по телефону.

Для целей настоящего Соглашения термины и определения в единственном числе относятся также и к терминам и определениям во множественном числе и наоборот.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Соглашение представляет собой адресованное Покупателю предложение Продавца , содержащее все условия, в соответствии с которыми Покупатель выражает волю о заключении с Продавцом договора купли-продажи Товара. В случае обнаружения противоречий или иных расхождений между условиями настоящего Соглашения и информацией, размещенной на Сайте, для регулирования отношений между Покупателем и Продавцом в части заказа и последующей купли-продажи Товара в соответствии с бланком Заказа, безусловным приоритетом пользуются условия настоящего Соглашения. Покупатель имеет право и техническую возможность распечатать настоящее Соглашение с интернет-страницы Сайта на материальном (бумажном) носителе.

1.2. Продавец и Покупатель гарантируют, что обладают необходимой право- и дееспособностью, а также всеми правами и полномочиями, необходимыми и достаточными для заключения и исполнения Договора розничной купли-продажи Товара.

1.3. Неотъемлемой частью настоящего Соглашения являются:

бланк Заказа;

Подтверждение Заказа Продавцом в соответствии с п. «Г» настоящего Соглашения.

Нажимая в интерфейсе Сайта кнопку «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ» , Покупатель тем самым принимает предложение Продавца о заключении договора купли-продажи Товара в соответствии с бланком Заказа на условиях настоящего Соглашения.

1.4. К отношениям между Покупателем и Продавцом применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации, в том числе положения Гражданского кодекса Российской Федерации (в т.ч. положение о розничной купле-продаже (глава 30, § 2)), Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. № 2300-1, Постановления Правительства РФ от 27.09.2007 г. №612 «Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом» и иных нормативных правовых актов, принятых в соответствии с ними.

1.5. Условия настоящего Соглашения в отношении условий купли-продажи Товара, определенного в бланке Заказа, являются твердыми и не подлежат изменению Сторонами Соглашения. Соглашение признается заключенным и вступает в силу с даты заключения договора купли-продажи товара , определяемой в соответствии с п. «Д». настоящего Соглашения .

Моментом выражения Покупателем волеизъявления о вступлении в договорные отношения с Продавцом на условиях настоящего Соглашения признаются:

момент нажатия Покупателем при пользовании Сайтом кнопки «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ» , определяемый в соответствии с моментом поступления Продавцу предложения Покупателя о заключении договора купли продажи определенного в Заказе Товара на условиях настоящего Соглашения или

момент оформления Заказа Покупателя по телефону.

1.6. Принимая условия настоящего Соглашения, Стороны признают, что все материалы Сайта являются объектами авторского права (в том числе дизайн). Авторские и иные интеллектуальные права на дизайн и контент Сайта, включая все его наполнение в полном объеме, принадлежат Продавцу. Запрещается копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование размещенных на Сайте информации и объектов без получения предварительного письменного согласия правообладателя – Продавца.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА, ПЕРЕХОД ПРАВ И РИСКОВ

2.1. Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает Товары на условиях настоящего Соглашения в соответствии с бланком Заказа:

БЛАНК ЗАКАЗА № __________

(номер заказа будет присвоен после оформления) Информация о покупателе Фамилия: test Имя: test Отчество: null Эл.почта: roland.caul.99@gmail.com Телефон: +7 (381) 111-1111 Адрес доставки: 109012, г. Москва, ул. Пушечная, д. 4 строение 1

Информация о заказе Способ доставки: Почта России Способ оплаты: Оплата при получении Название Кол-во Цена Золотая медаль «Ангел-Хранитель» 3 149700 руб. Сервисный сбор 954 руб. Общая стоимость 150654 руб.

2.2. Право собственности на Товар переходит от Продавца к Покупателю в момент фактического получения Товара Покупателем при условии состоявшейся оплаты последним полной стоимости принятого Товара.

2.3. Риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Покупателю с момента фактического получения Товара Покупателем.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Продавец обязуется:

3.1.1. С момента акцепта настоящего Соглашения Покупателем, определяемого в соответствии с п. «В» Соглашения, обеспечить исполнение своих обязательств перед Покупателем на условиях, установленных Соглашением и в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

3.1.2. Обрабатывать и хранить персональные данные Покупателя, предоставленные Продавцу, и обеспечивать их конфиденциальность в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

3.1.3. Принимая условия настоящего Соглашения путем нажатия размещенной на Сайте кнопки «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ» Покупатель подтверждает свое согласие и разрешает Обществу с ограниченной ответственностью «Императорский монетный двор» обрабатывать свои персональные данные, в том числе:

ф.и.о., дату рождения, пол;

адрес доставки, телефон для связи с Покупателем;

адрес электронной почты;

реквизиты банковской карты и банковского счета;

cookie-файлы, кэшированные данные и иные объекты, которые являются или могут быть приравнены к персональным данным Покупателя, образованным в связи с осуществлением между Покупателем и Продавцом взаимодействия посредством сети Интернет;

иные персональные данные в случае предоставления таковых Покупателем Продавцу при заключении и исполнении настоящего Соглашения.

Под обработкой персональных данных в настоящем Соглашении понимается: сбор вышеуказанных данных,

их систематизация,

накопление,

хранение,

уточнение (обновление, изменение),

использование, распространение (в том числе передача на территории Российской Федерации и трансграничная передача),

обезличивание,

блокирование,

уничтожение.

3.1.3.1. Продавец имеет право на передачу персональных данных Покупателя контрагентам (Курьерским службам, почте России, транспортным компаниям, платежным агентам, иным деловым партнерам) с целью доведения до Покупателя маркетинговой и рекламной информации о деятельности Продавца и партнеров Продавца, а также с целью доставки Покупателю заказанных последним Товаров и приема от Покупателя денежных средств за товар в пользу Продавца.

3.1.3.2. Покупатель выражает согласие и разрешает Продавцу и его контрагентам обрабатывать персональные данные Покупателя с помощью автоматизированных систем управления базами данных, а также иных программных и технических средств. Работа с такими системами осуществляется по указанному выше алгоритму (сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение, использование, блокирование, уничтожение).

3.1.3.3. Продавец вправе самостоятельно определять используемые способы обработки персональных данных Покупателя (включая, но не ограничиваясь): автоматическая сверка почтовых кодов с базой кодов/индексов; автоматическая проверка написания названий улиц\населенных пунктов; сегментация базы данных по заданным критериям и т.д. Уточнение персональных данных Покупателя осуществляется путем телефонной связи или посредством коммуникации через сеть Интернет (по электронной почте).

3.1.3.4. Покупатель соглашается с тем, что его персональные данные, полученные Продавцом, могут быть переданы третьим лицам согласно п.3.1.3.1. настоящего Соглашения в целях, указанных в настоящем Соглашении, или для исполнения обязательств Продавца по заключенной с Покупателем сделке в отношении Товара.

Покупатель также предоставляет Продавцу и третьим лицам согласно п.3.1.3.1. настоящего Соглашения право обрабатывать и использовать свои персональные данные с целью проведения исследований, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг и Товаров, в том числе для проведения маркетинговых программ и исследований, статистических исследований.

Покупатель подтверждает свое согласие с тем, что Продавец или уполномоченные им лица вправе взаимодействовать с Покупателем путем осуществления прямых контактов с Покупателем с помощью различных средств связи, включая, но, не ограничиваясь: почтовая рассылка, электронная почта, телефон, сеть Интернет и др., при условии соблюдения такими третьими лицами действующего законодательства РФ в сфере защиты персональных данных.

При передаче персональных данных Покупателя третьим лицам Продавец предупреждает лиц, получающих персональные данные Покупателя, о том, что эти данные являются конфиденциальными и могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требует от таких третьих лиц соблюдения этого условия.

3.1.3.5. Покупатель вправе запросить у Продавца полную информацию о своих персональных данных, их обработке и использовании.

Продавец предпринимает все меры для обеспечения конфиденциальности предоставленных Покупателем персональных данных, их защиты от несанкционированного доступа, копирования, распространения. В любой момент Покупатель вправе запросить перечень своих персональных данных и/или потребовать изменить, уничтожить свои персональные данные, позвонив Продавцу по телефону или отправив сообщение по электронной почте, указав имя, фамилию и адрес доставки.

3.1.3.6. В соответствии с п.4 ст.16 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Продавец обязуется предпринимать все меры для предотвращения попыток несанкционированного доступа к персональным данным Покупателя, предоставленным Продавцу, а равно своевременного обнаружения и пресечения таких попыток.

3.2. Продавец имеет право:

3.2.1. Изменять в любое время и без уведомления Покупателя размещенную на Сайте информацию, в том числе:

информацию об условиях продажи товаров;

информацию о способах и сроках доставки и (или) оплаты Товара;

иные условия, указанные на Сайте.

Изменение Продавцом условий продажи товаров не распространяется на Товар, составляющий Заказ в соответствии с настоящим Соглашением после акцепта настоящего Соглашения Покупателем.

3.2.2. Без согласования с Покупателем передавать свои права и обязанности по заключенной с Покупателем сделке третьим лицам.

3.3. Покупатель обязуется:

3.3.1. До момента акцепта настоящего Соглашения, определяемого в соответствии с п. «В» Соглашения, ознакомиться с размещенной на Сайте информацией, в том числе в части характеристик и цен на Товар.

3.3.2. Во исполнение Продавцом своих обязательств перед Покупателем последний обязан сообщить Продавцу свои персональные данные, необходимые для идентификации Покупателя и достаточные для совершения сделки с Продавцом и доставки Покупателю заказанного им Товара, в соответствии с п.п. 3.1.3, 3.1.3.2, 3.1.3.4 настоящего Соглашения.

3.3.3. Оплатить заказанный Товар и его доставку на условиях настоящего Соглашения.

3.3.4. Соблюдать условия, установленные настоящим Соглашением.

4. ОФОРМЛЕНИЕ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКАЗА

4.1. Заказ Покупателя может быть оформлен по телефону или посредством заполнения электронного бланка Заказа на Сайте.

4.1.1. Оформляя Заказ по телефону или посредством заполнения электронного бланка Заказа на Сайте Покупатель тем самым подтверждает, что он ознакомлен с характеристиками Товара и ценами на Товар, заказ и купля-продажа которого являются предметом договора купли-продажи в рамках настоящего Соглашения, и обязуется предоставить Продавцу всю информацию, необходимую для надлежащего оформления и исполнения Заказа.

4.2. Если на складе Продавца отсутствует необходимое количество или ассортимент заказанного Покупателем Товара, Продавец информирует об этом Покупателя по телефону или путем отправки сообщения на указанный Покупателем адрес электронной почты, в течение 7 (семи) календарных дней после получения Заказа от Покупателя. Договор купли-продажи заказанного Покупателем Товара в этом случае признается Сторонами незаключенным.

4.3. Покупатель имеет право предложить Продавцу изменить состав Заказа до передачи его Продавцом в Курьерскую службу, на Почту России или транспортной компании, путём уведомления об этом Продавца по телефону или электронной почтой. Заказ считается измененным при условии подтверждения Продавцом наличия товара на складе Продавца и акцептования Продавцом предложенных Покупателем изменений в Заказе. Акцепт Продавцом изменений в Заказе Покупателя считается состоявшимся с момента направления Продавцом с адреса электронной почты: order@imdvor.ru на указанный Покупателем адрес электронной почты сообщения, подтверждающего факт и состав произведенных в Заказе изменений.

4.4. В случае возникновения у Покупателя дополнительных вопросов, касающихся свойств и характеристик Товара, реализации Продавцом условий Соглашения о порядке доставки, возврата, обмена товара и т. п., Покупатель обязуется обратиться к Продавцу по телефону или посредством электронной почты для получения необходимой дополнительной информации. Отсутствие таких запросов свидетельствует о достаточности имеющейся у Покупателя информации для оформления Заказа и дальнейшего исполнения условий настоящего Соглашения.

5. ДОСТАВКА ТОВАРА

5.1. Продавец обеспечивает своевременность подготовки Товара к отправке Покупателю и передаче его курьерской службе, Почте России, транспортной компании (в соответствии со способом доставки, выбранным Покупателем). Продавец не несет ответственность перед Покупателем за задержку доставки товара не по его вине, в силу непредвиденных обстоятельств.

5.2. Покупатель вправе в любой момент до получения Товара и в течение 7 (семи) календарных дней после фактического получения Товара отказаться от настоящего Соглашения (аннулировать Заказ). В данном случае стоимость доставки товара, оплаченная Покупателем в порядке предварительной оплаты, Продавцом Покупателю не возмещается.

5.3. В случае если Товар не был передан Покупателю по вине последнего, повторная доставка может быть произведена при условии согласования Покупателем с Продавцом новых сроков доставки и при условии оплаты Покупателем стоимости вторичной доставки Товара.

5.4. Доставка товара осуществляется курьерскими службами или ФГУП «Почта России». Способ доставки выбирается Покупателем при оформлении заказа из перечня способов доставки, доступных для Продавца.

5.5 Покупатель при оформлении Заказа вправе указать адрес доставки и лицо, уполномоченное на получение Заказа.

5.6. Оплата Покупателем доставки Товара:

5.6.1. При оплате товара наложенным платежом доставка оплачивается покупателем в момент получения товара. Стоимость доставки определяется тарифами компании осуществляющей доставку.

5.6.2. При оплате товара в порядке предоплаты доставка оплачивается одним из следующих способов:

стоимость доставки оплачивается в порядке предварительной оплаты Покупателю;

стоимость доставки оплачивается при получения товара.

Способ оплаты доставки и размер стоимости доставки в таком случае определяется сторонами в момент оформления Заказа.

5.6.3. В случае отказа Покупателя от приемки и оплаты Товара Покупатель обязуется оплатить стоимость доставки Товара.

5.6.4. В случае отказа Покупателя от оплаты доставки и (или) совершения Покупателем иных нарушений условий настоящего Соглашения, Продавец вправе отказать такому Покупателю в оформлении последующих Заказов Покупателя у Продавца.

5.7. При необходимости получения дополнительной и (или) более подробной информация по способам доставки Товара Покупатель уточняет такую информацию у Продавца в момент заполнения бланка Заказа до нажатия кнопки «ОФОРМИТЬ ЗАКАЗ».

5.8. При получении Товара Покупатель в месте получения Товара проверяет соответствие доставленного Товара условиям настоящего Соглашения и Заказа, сохранность пломб, фабричных ярлыков и т.д..

Приемка Товара подтверждается подписью Покупателя на бланке сопроводительного документа. Приемка Товара без замечаний лишает Покупателя права ссылаться в дальнейшем на некомплектность Товара, наличие явных внешних повреждений Товара (явных производственных дефектов), несоответствие фактически поставленного Товара условиям настоящего Соглашения, Заказа или сопроводительного документа.

6. ОПЛАТА ТОВАРА

6.1. Цены на Товар согласовываются Сторонами в момент оформления Покупателем Заказа с учетом тех цен, информацию о которых Продавец размещает на Сайте. Согласованная Сторонами в настоящем Соглашении и Заказе цена Товара не подлежит одностороннему изменению ни одной из Сторон.

6.2. Продавец вправе принять к исполнению Заказ, оформленный Покупателем только в отношении того Товара, которым Продавец фактически располагает (имеется в наличии на складе) в момент оформления Заказа Покупателем.

6.3. Оплата Товара Покупателем производится в рублях одним из следующих способов:

наложенным платежом;

безналичным расчетом на расчетный счет Продавца;

посредством использования банковской карты;

с использованием электронных платежных систем.

Выбор способа оплаты согласовывается Сторонами при оформлении Заказа.

6.4. Порядок оплаты определяется в момент оформления Заказа:

6.4.1. Оплата наложенным платежом.

Оплата наложенным платежом осуществляется Покупателем в месте получения Товара.

6.4.2. Предварительная оплата.

Предварительная оплата в размере 100 % стоимости Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета на предоплату. В назначении платежа должно быть указано: «Оплата по соглашению №_________ от __.__.______г. (в соответствии с номером и датой, определенными в бланке Заказа). В течение данного срока Продавец обязуется зарезервировать Товар по заказу Покупателя на складе Продавца.

Покупатель уведомляет Продавца о произведенной предварительной оплате Товара путем направления подтверждения по электронной почте на адрес Продавца: order@imdvor.ru. В случае неполучения Продавцом подтверждения оплаты Товара в течение 3 (трех) рабочих дней с даты Заказа, определяемой в соответствии с бланком Заказа, Продавец вправе отказаться от настоящего Соглашения без дополнительного уведомления об этом Покупателя.

6.5. Предоплата безналичным расчетом, в том числе с использованием банковской карты, осуществляется Покупателем только после направления Продавцом на указанный Покупателем адрес электронной почты акцепта предложения Покупателя о приобретении Товара на условиях настоящего Соглашения.

6.6. При доставке заказанные Товары вручаются Покупателю или иному лицу, указанному Покупателем при оформлении Заказа. В этом случае оплата производится лицом, получающим товар.

6.7. Подробная информация по оплате Товара также указана на Сайте. При необходимости Покупатель имеет право обратиться к Продавцу за предоставлением информации о порядке исполнения настоящего Соглашения.

6.8. В случае отказа Покупателем от Товара по его заявлению, поступившему Продавцу до момента отправки Товара, сумма, оплаченная в порядке предварительной оплаты, возвращается Покупателю путем перечисления денежных средств с расчетного счета Продавца в течение 10 (десяти) календарных дней.

6.9. Возврат денежных средств за товары и услуги, оплаченные банковскими картами и иным безналичным путем, не может быть осуществлен путем выплаты Покупателю наличных денежных средств. В случае совершения Покупателем оплаты с использованием банковской карты, возвращаемые Продавцом денежные средства должны быть переведены на тот счет карты, с которого производилась оплата Покупателем.

7. ВОЗВРАТ И ОБМЕН ТОВАРА

7.1. Для оформления отношений, связанных с возвратом Товара, Стороны в обязательном порядке применяют формы заявлений, размещенные на Сайте в разделах: ОБМЕН И ВОЗВРАТ ТОВАРОВ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, ВОЗВРАТ ТОВАРОВ НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА, НЕДОВЛОЖЕНИЯ. В случае получения Продавцом заявления, не соответствующего форме установленного стандарта, принимая во внимания дистанционный характер отношения между Продавцом и Покупателем, Продавец вправе расценить поступивший документ как исходящий от лица, не являющегося Стороной настоящего Соглашения, и не предпринимать каких-либо действий в связи с получением несоответствующего стандарту заявления.

7.1.1. Покупатель вправе отказаться от Товара надлежащего качества при одновременном соблюдении Покупателем условий, поименованных в пункте 7.3. настоящего Соглашения, в следующие сроки:

до момента получения товара Покупателем или иным указанным при оформлении Заказа лицом— в любой момент;

с момента получения товара Покупателем или иным указанным при оформлении Заказа лицом — в течение 7 (семи) календарных дней.

7.2. При возврате Товара надлежащего качества Покупателю возвращается стоимость Товара, уплаченная им Продавцу за исключением стоимости доставки Товара Покупателю. Расходы Покупателя по возврату Продавцу Товара надлежащего качества Продавцом не возмещаются. Срок возврата денежных средств - 10 (десять) дней со дня передачи Продавцу возвращаемого Товара и предоставления Покупателем соответствующего письменного требования (заявления), при условии неукоснительного соблюдения Покупателем всех условий, установленных настоящим Соглашением.

7.3. В случае возврата Товара надлежащего качества, Продавец принимает Товар только при соблюдении Покупателем следующих условий:

7.3.1. При возврате Покупателем Товара, Покупатель должен оформить и предоставить Продавцу Заявление о возврате Товара, в котором должно быть указано:

а) полное фирменное наименование Продавца;

б) фамилия, имя, отчество Покупателя, адрес, контактный телефон, адрес электронной почты;

в) сведения по Товару Наименование, номер лота) и его оплате;

г) дата передачи Товара Покупателю и возврата его Продавцу;

д) сумма, подлежащая возврату; платежные реквизиты Покупателя;

е) иные сведения, поименованные в заявлении; с приложением документов, подтверждающих оплату и возврат Товара.

Заявление о возврате товара надлежащего качества Покупатель обязан вложить в отправление, содержащее возвращаемый Товар.

7.3.2. Возврат Товара надлежащего качества возможен если:

- товар не был в употреблении, сохранен его товарный вид (оригинальная упаковка (без повреждений), фабричные ярлыки, пломбы, бирки и т.п); - сохранены потребительские свойства Товара; - к заявлению о возврате Товара приложены копии документов, подтверждающих факт приобретения возвращаемого Товара у Продавца (кассовый, товарный чек, товарно-транспортная накладная, почтовая квитанция либо иной документ подтверждающий факт покупки товара у Продавца).

7.4. При несоблюдении вышеизложенных условий Продавец вправе отказать Покупателю в возврате Товара надлежащего качества. Моментом получения Продавцом требования Покупателя о возврате товара надлежащего качества признается момент получения Продавцом оригинала заявления Покупателя и возвращаемого Товара.

7.5. Способ отправки Продавцу возвращаемого Товара Покупатель выбирает самостоятельно. Если товар Продавцу будет доставлен с повреждениями (о чем составляется акт), то Продавец не возмещает за поврежденный Товар деньги, а претензии Покупатель предъявляет организации, силами которой осуществлялся возврат Товара.

7.6. Покупатель по согласованию с Продавцом имеет право обменять Товар надлежащего качества на другой аналогичный товар. Моментом получения Продавцом требования Покупателя о возврате Товара надлежащего качества признается момент получения Продавцом оригинала заявления Покупателя и возвращаемого Товара.

7.6.1. Требования об обмене Товара надлежащего качества могут быть предъявлены Продавцу в течение 7 дней с момента его получения Покупателем, при соблюдении последним всех условий, отраженных в п.п. 7.3.2 настоящего Соглашения.

7.6.2. При обмене Товара надлежащего качества Покупатель обязан оформить и представить Продавцу в порядке, предусмотренном п.7.3.1. настоящего Соглашения, Заявление с включением в него сведений в соответствии с п. 7.3.1 настоящего Соглашения, и дополнительно точные сведения о товаре, подлежащем ему к отправке взамен возвращаемого Товара.

7.6.2.1. Расчет разницы в стоимости обмениваемого Товара осуществляется в соответствии с ценами на товар, применяемыми Продавцом по состоянию на дату получения Заявления Покупателя об обмене Товара.

7.6.3. Требования о перечислении разницы в стоимости обмениваемого Товара, если она образуется в пользу Покупателя, подлежат удовлетворению в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления требований по обмену товара и получения Продавцом возвращаемого на обмен Товара.

7.6.4. При обмене Товара надлежащего качества расходы по доставке Товара на обмен и возврат обмениваемого Товара оплачиваются Покупателем и Продавцом ему не возмещаются.

7.6.5. Условия, предусмотренные п. 7.5 настоящей оферты, распространяются и на отношения, возникающие при отправке Покупателем обмениваемого Товара надлежащего качества в адрес Продавца.

7.7. Покупатель не имеет права вернуть или обменять Товар надлежащего качества в следующих случаях:

Товар имеет индивидуально-определенные свойства, изготовлен по заказу Покупателя и (или) может быть использован только данным Покупателем;

Товар относится категории товаров в соответствии с утвержденным Правительством РФ «Перечнем непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации».

7.8. В случае возврата Товара ненадлежащего качества, приемка такого Товара осуществляется Продавцом в соответствии с положениями действующего законодательства РФ.

7.9. При предъявлении Покупателем претензии Продавцу в отношении Товара ненадлежащего качества, такой Товар должен предоставляться в чистом и сухом виде.

7.10. Покупатель имеет право:

вернуть Товар ненадлежащего качества Продавцу с возвратом уплаченных денежных средств;

заменить Товар ненадлежащего качества на аналогичный без пересчета цены;

заменить Товар ненадлежащего качества на другой товар с пересчетом цены.

7.11. Требования о возврате или обмене товара ненадлежащего качества в отношении товаров из драгоценных металлов могут быть предъявлены Продавцу в пределах 6 (шести) месяцев с даты фактического получения Товара Покупателем.

7.12. В случае предъявления Покупателем претензии по качеству Товара, Продавец вправе требовать от Покупателя отправки фото/видео материалов, на основе которых осуществляет рассмотрение претензии путем внутренней проверки. По результатам проверки Продавец принимает решения о признании претензии Покупателя относительно качества Товара обоснованной (необоснованной). Такое рассмотрение претензии и принятие решения должно быть принято Продавцом в течение 7 (семи) дней с момента получения претензии Покупателя и Товара, в отношении которого заявлена претензия.

По результатам проверки, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, Продавец вправе инициировать проведение независимой экспертизы Товара.

7.13. В случае обнаружения/подтверждения скрытых производственных дефектов Товара претензия Покупателя может быть удовлетворена Продавцом при условии наличия в содержании претензии сведений в соответствии с п.7.3.1. настоящего Соглашения, а равно иных сведений, необходимых Продавцу для удовлетворения требования Покупателя по возврату или обмену Товара ненадлежащего качества:

7.13.1. Согласно ст. 22 Закона РФ «О защите прав потребителей» требования Покупателя о расторжении договора купли-продажи и перечислении средств за товар ненадлежащего качества подлежат удовлетворению в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления Покупателем требований (заявления) и Получения Продавцом возвращенного Покупателем Товара. В случае признания претензии Покупателя обоснованной Продавец также по заявленному Покупателем требованию компенсирует Покупателю документально подтвержденные расходы по отправке товара ненадлежащего качества в адрес Продавца.

7.13.2. Требования Покупателя о перечислении разницы в стоимости обмениваемого товара ненадлежащего качества на другой Товар с пересчетом цены, если она образуется в пользу Покупателя, подлежит удовлетворению в течение 10 (десяти) дней с момента предъявления требования (заявления) и получения Продавцом возвращаемого на обмен Товара.

7.13.3. Порядок и способ доплаты Продавцу разницы при пересчете стоимости обмениваемого Товара, указывается Покупателем в заявлении исходя из условий настоящего Соглашения.

7.14. В случае невозможности установить причину недостатков Товара и виновную сторону, проведение экспертизы может быть инициировано Продавцом (абзац 2 пункт 7.12 настоящего Соглашения). По результатам экспертизы:

7.14.1. Если экспертиза установит, что Продавец отвечает за возникшие недостатки Товара, то он возмещает стоимость товара и компенсирует документально подтвержденные расходы, понесенные Покупателем по обратной пересылке (возврату) Товара Продавцу, в течение 10 (десяти) дней с момента получения Продавцом заключения независимой экспертизы.

7.14.2. Если экспертиза установит, что недостатки связаны с обстоятельствами, за которые Продавец не отвечает, Покупатель возмещает Продавцу расходы, понесенные в связи с проведением экспертизы, а также расходы по возврату и хранению товара. Стоимость хранения Товара на складе Продавца для целей настоящего Соглашения составляет 100 (сто) рублей за 1 (один) календарный день. Направление Товара Продавцом в адрес Покупателя осуществляется после полной оплаты Покупателем расходов Продавца, связанных с проведением независимой экспертизы и доставкой Товара.

7.14.3. Если независимая экспертиза не выявит наличие скрытых производственных дефектов Товара и иных обстоятельств, за которые отвечает Продавец, Товар возвращается Покупателю за его счет. Если в течение 45 (сорок пять) дней после направления Покупателю уведомления о результатах независимой экспертизы, на основании которой заявленный Покупателем требования признаны необоснованными, Покупатель не оплатит расходы Продавца, связанные с проведением данной экспертизы, а также расходы по пересылке товара в обе стороны, Товар признается невостребованным Покупателем и переходит в собственность Продавца. В этом случае денежные средства за Товар Покупателю не возвращаются.

7.15. Возврат денежных средств за Товар, возвращенный Покупателем Продавцу на условиях настоящего Соглашения, производится в безналичной форме по указанным в заявлении Покупателем банковским реквизитам.

Возврат денежных средств за товары и услуги, оплаченные банковскими картами и иным безналичным путем, не может быть осуществлен в форме выплаты наличных денежных средств. В случае совершения Покупателем оплаты с использованием банковской карты, возвращаемые Продавцом денежные средства должны быть переведены на тот счет карты, с которого производилась оплата Покупателем.

7.16. В период гарантийного срока (в случае установления гарантии на приобретаемый Покупателем Товар) гарантийный ремонт или соизмеримое уменьшение цены технически сложного товара производится в соответствии с законодательством РФ, условиями гарантийного обслуживания, отраженными в гарантийном талоне, на основании заявления Покупателя.

7.17. Претензии по качеству Товара принимаются только при соблюдении Покупателем поименованных ниже условий по приемке Товара от транспортной компании/курьерской службы (далее – Перевозчик) и предъявлению Продавцу поименованных документов и фото/видеоматериалов.

Покупатель обязан с претензией по качеству Товара предоставить:

акт осмотра и/или товарно-транспортную накладную, подписанные Покупателем и Перевозчиком (транспортной организацией, курьерской службой, организацией связи), подтверждающие целостность и/или нарушение наружной упаковки при приемке Товара от Перевозчика;

фото/видео материалы наружной и внутренней упаковки (пенопласт, полиэтилен и т.п.) до вскрытия и после вскрытия, подтверждающие целостность и/или нарушение упаковки, а также фото/видеоматериалы, отражающие дефекты, механические повреждения Товара.

При нарушении упаковки в процессе доставки Товара Покупателю привлеченной транспортной организацией/ курьерской службой/ организацией связи ответственность за повреждение Товара несёт соответствующий Перевозчик, претензию к которому Покупатель предъявляет в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Соглашению, если это неисполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы означают чрезвычайные события и обстоятельства, которые Стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными средствами. Такие чрезвычайные события или обстоятельства включают в себя, в частности: забастовки, наводнения, пожары, перебои в системах энергоснабжения и системах связи, землетрясения и иные стихийные бедствия, войны, военные действия и т.п.. Факт воздействия обстоятельств непреодолимой силы на Сторону настоящего Соглашения должен быть подтвержден документально компетентными органами государственной власти.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9.2. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный Покупателю вследствие ненадлежащего использования им Товаров, приобретённых у Продавца.

9.4. Продавец не отвечает за убытки Покупателя возникшие в результате:

неправильного заполнения Заказа, в т. ч. неправильного указания персональных данных;

ненадлежащего исполнения и (или) следования Покупателем условиям настоящего Соглашения;

неправомерных действий третьих лиц.

9.5. Продавец не несет ответственности за безопасность, содержание и контент ресурсов сети Интернет, которые Покупатель может посетить путем перехода по гиперссылкам, размещенным на Сайте, а равно иными способами с использованием Сайта.

9.6. Покупатель несёт полную ответственность за достоверность сведений и персональных данных, указанных им при оформлении Заказа и последующем взаимодействии с Продавцом.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. Все споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору, Стороны будут стараться решить путем дружественных переговоров.

10.2. В случае не достижения согласия в ходе переговоров, споры будут разрешаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.